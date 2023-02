Mostra fotografica sul tema dell’Agricoltura a Giulianova

Inaugurazione l’11 febbraio, alle 17.30, nel Loggiato Riccardo Cerulli. Organizzata dall’ Asp 2 provinciale, vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Sottosegretario Luigi D’Eramo

GIULIANOVA – E’ promossa dall’Asp 2 della provincia di Teramo, la mostra dedicata all’ agricoltura e allestita con gli scatti degli allievi del corso di fotografia del Maestro Giuseppe Tracanna “Officina dell’immagine”, mostra che si inaugurerà domani, sabato 11 febbraio, negli spazi del Loggiato Riccardo Cerulli, sotto piazza Belvedere, a Giulianova. L’inziativa, realizzata in collaborazione con il Centro integrato per i Servizi alla famiglia “Domenico Ricciconti”, si avvale del Patrocinio dei comuni di Giulianova ed Atri.

Alla cerimonia inaugurale, con inizio alle 17.30, interverranno il Sottosegretario all’ Agricoltura Onorevole Luigi D’Eramo, l’assessore regionale Pietro Quaresimale, Emiliano Di Matteo, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Agricoltura, i sindaci di Giulianova ed Atri , rispettivamente Jwan Costantini e Piergiorgio Ferretti, Giulia Palestini, Presidente dell’ Asp2 Teramo, il professor Ezio Sciarra, Preside di facoltà dell’Università D’Annunzio Chieti-Pescara, Giuseppe Tracanna, curatore del corso di fotografia artistica e l’allieva Roberta Di Luigi. La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino al 18 febbraio, dalle 17 alle 19.

“Siamo molto orgogliosi – sottolinea la Presidente dell’Asp 2 Giulia Palestini – della rinnovata collaborazione con l’”Officina dell’Immagine” del Maestro Tracanna. Un plauso va al Maestro e a tutti i suoi allievi per l’impegno e la passione con cui hanno lavorato durante il corso e allestito questa mostra. Ringrazio, anche a nome dei componenti del cda, gli enti patrocinanti e quanti interverranno alla presentazione. Sarà, questa di domani, un’ occasione di riflessione sull’agricoltura, settore che sta particolarmente a cuore alla nostra realtà, in considerazione dell’attività portata avanti nella fattoria sociale Rurabilandia”.

“Allo stesso modo – aggiunge il Sindaco Costantini – Giulianova è particolarmente soddisfatta di poter offrire uno spazio così suggestivo a questa mostra, che merita di essere visitata non solo per la qualità delle immagini esposte ma anche per i significativi risvolti culturali, sociali e solidali che la anima e la ispira”.