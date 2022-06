A Chieti la mostra del collettivo Emerging eyes: ecco quando

La mostra collettiva, curata da Carmine Frigioni, sarà esposta in piazza G.B. Vico 3 sabato 25 e domenica 26 giugno

CHIETI – La prima mostra del collettivo Emerging eyes è stata realizzata nel 2019 a Fresagrandinaria (CH) ed oggi gli autori tornano sulla scena abruzzese con un susseguirsi di iniziative nell’ambito del progetto “Il Nostro Abruzzo Insolito proponendo” il loro sguardo contemporaneo, mai banale.

Emerging eyes è un collettivo fotografico che ha al suo interno autori che provengono da esperienze e percorsi differenti ma tutti accumulati dalla passione per la fotografia nelle sue innumerevoli sfaccettature, ognuno con la propria sensibilità, ognuno con il proprio “occhio” che hanno deciso di approfondire insieme una parte del loro percorso fotografico sviluppandolo in Abruzzo. I vari componenti del collettivo non temono di mettersi alla prova con nuove sfide accumulando negli anni, partecipazioni a contesti e mostre nazionali ed internazionali come il festival internazionale Off durante Les Rencontres de la photographie di Arles, in Francia ormai appuntamento annuale per molti di loro. New entry d’eccezione nel collettivo, Giulio Speranza, fotografo professionista nonché autore del libro fotografico “Gran Sasso d’Italia”. Giulio da circa 10 anni lavora con fotocamere a corpi mobili utilizzando il grande formato su pellicole. La loro prima mostra, come gruppo Emerging Eyes, è stata realizzata nel 2019 a Fresagrandinaria (CH) ed oggi tornano sulla scena abruzzese con un susseguirsi di iniziative nell’ambito del progetto Il Nostro Abruzzo Insolito proponendo il loro sguardo contemporaneo e mai banale.

Autori

Carmine Frigioni, Carla Del Ciotto Francesco D’Alonzo, Ernesto Fiorentino Kingeston, Ida Di Pasquale, Luisa D’Aurizio, Sabrina Genovesi, Lucio Inserra, Massimo Mazzotta, Romina Mosticone, Stefania Pascucci, Stefano Restivo, Sandra Paul.

Curatore

Carmine Frigioni

Luogo

Chieti piazza G.B. Vico 3

Programma

· Sabato 25 apertura mostra ore 11:00 – Vernissage ore 17:00;

· Domenica 26 apertura mostra dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 19:00

Tutti gli aggiornamenti sono reperibili sul sito http://www.emergingeyes.it