Mostra “Alberi viventi” dell’artista Paolo Sacchini a Giulianova

GIULIANOVA – Il prossimo 11 dicembre, a partire dalle ore 17 e sino alle 19, verrà inaugurata a Giulianova, in via Marconi 50/52, la mostra “Alberi viventi” dell’artista Paolo Sacchini. L’albero per Sacchini è un vivido richiamo alla natura, alla vita e all’arte. Una percezione di forme e sensazioni di vita vissuta strettamente connessa con il trascorrere del tempo, il variare delle stagioni, la luce e i colori: da cui, appunto, “Alberi viventi”.

La mostra, allestita nello studio dell’artista, propone diverse specie di alberi e piante che sono rappresentate con perizia tecnica e cura dei particolari, dalla morbidezza dei pastelli a olio che lasciano il segno, visibile e invisibile.

L’esposizione, inizia dall’immagine completa dell’albero, dal segno inconfondibile della sua struttura: la dimensione e la forma del fusto, l’innesto delle ramificazioni e la loro angolatura rispetto al tronco, la loro frequenza e grossezza; la trama e l’intreccio dei rami; il modo in cui le foglie, intere o frastagliate, brillanti o scure, minute o grandi, compongono una chioma a sua volta compatta, luminosa, tondeggiante o irregolare. In tale ambito il disegno iniziale permette di cogliere e sintetizzare questi tratti distintivi dell’albero del suo vissuto, accrescimento, comportamento diverso secondo il clima, dell’esposizione, della natura del terreno, distinguendosi l’uno dall’altro per caratteristiche di ogni singola specie che, con il variare delle stagioni e della luminosità durante la giornata né determina la sua cromia prevalente.

La mostra sarà visitabile sino al 30 dicembre, in via Marconi 50/52 a Giulianova, dalle ore 16 alle 19 (esclusi i giorni del 24, 25 e 26 dicembre).

Paolo Sacchini, nato a Roma nel 1989, si è formato al Liceo artistico di Teramo. Ha quindi conseguito il diploma accademico triennale in Pittura presso l’Accademia delle Belle Arti di Macerata e poi quello specialistico all’Accademia di Bologna. In questo periodo risiede e lavora a Giulianova.

Il suo lavoro artistico ha conseguito diversi riconoscimenti, tra i quali: Premio Cairo, Milano, 2012; Premio Nazionale delle Arti del MIUR, 2015 e 2017; Premio Marche, 2018.

Inoltre, ha esposto le seguenti personali: Infinitum allo Spazio Mirionima a Macerata (2012); Tra Luce ed Ombra nel ristorante Fourghetti di Bruno Barbieri a Bologna (2017). Ha partecipato anche alle collettive: Il perimetro del Pensiero presso i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata (2012); Percorsi, presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna (2016); Premio Nazionale delle Arti presso il Palazzo Ducale di Urbino (2017); Premio Casoli Pinta ad Atri (2017); Premio Marche al Forte Malatesta di Ascoli Piceno (2018); Biennale di Milano (2019); Collettiva alla Galleria d’Arte Puccini di Ancona (2020); Premio Marche alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno (2020).