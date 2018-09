Mosciano Sant’Angelo, concluso con successo il Campus ORA 2018

Organizzato dall’associazione Residents of Abruzzo in the World,è giunto alla terza edizione.20 gli studenti abruzzesi che hanno partecipato a lezioni e laboratori

TERAMO – Per il terzo anno consecutivo il “Campus ORA”, organizzato dall’associazione RAW – Residents of Abruzzo in the World, a Mosciano Sant’Angelo (Teramo) dal 23 al 25 agosto scorsi, ha garantito a venti studenti, tra i più meritevoli del penultimo anno delle scuole superiori abruzzesi, tre giorni all’insegna di lezioni e laboratori.

L’accesso al Campus, che gode dell’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), è vincolato da una rigida selezione: solo gli studenti con un ottimo curriculum scolastico e che primeggiano in attività extra-scolastiche – ad esempio competenze linguistiche, attività sportive, artistiche e musicali – hanno avuto la fortuna di parteciparvi.

La commissione di valutazione composta dall’Ing. Fania Valeria Michelucci, presidente del RAW, Debora Sbei, pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico e vicepresidente RAW, Goffredo Palmerini, presidente Associazione Nazionale Famiglie Emigrati Abruzzo e scrittore, e Carlo Fonzi, presidente dell’Istituto Abruzzese di Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, hanno svolto l’arduo compito di individuare gli studenti più meritevoli tra le tante candidature pervenute dai presidi abruzzesi.

Sono stati selezionati gli studenti: D’Amico Rebecca e Catullo Valeria del liceo scientifico “Patini-Liberatore” di Castel di Sangro; Pantalone Rocco, Martinicchio Cesare, D’Onofrio Miriam e Faieta Luca del liceo scientifico “F. Masci” di Chieti; Rotondi Simone del liceo “Leonardo Da Vinci” di Pescara; D’Angelo Martina, del liceo “Corradino D’Ascanio” di Montesilvano; Boccadifuoco Beatrice, del liceo di Penne; Agostinone Carlotta e Di Profio Roberta del “Tito Acerbo” di Pescara; La Barba Daniela del liceo “Marconi” di Pescara; Giancroce Natalia e Romanelli Enrico dal “Polo liceale Saffo” di Roseto degli Abruzzi; Ridolfi Matteo dal “Liceo scientifico Marie Curie” di Giulianova; Zamanakos Arianna, Santone Domenico, Di Massimo Lorenzo dal “Luigi di Savoia” di Chieti.

“Di questo Campus mi ha colpito la passione trasmessa dai relatori, perché mi ha motivato ancor di più nel seguire il mio sogno” dice fiero Rocco, mentre per Matteo “una bellissima parte del Campus è proprio lo stare insieme, condividere idee, momenti di vita e di studio, è stata un’esperienza unica”. Per Natalia, “è stata un’esperienza fantastica, in cui tutti hanno avuto modo di far emergere le proprie personalità, ricevendo dagli altri tanto non solo a livello formativo, ma anche e soprattutto umano”.

Uno degli obiettivi del Campus ORA, unico come format nella nostra Regione, è quello di sostenere il merito attraverso la presentazione di contenuti ed esperienze fatte direttamente da professionisti ed esperti. Per questo in cattedra si sono avvicendati professori, manager, imprenditori, scienziati, attori e personalità di successo, accumunati non solo dall’origine abruzzese, ma soprattutto dalla voglia di voler incoraggiare e valorizzare le giovani menti più brillanti del nostro territorio. I relatori hanno raccontato il proprio percorso professionale e di vita, offrendo numerose testimonianze negli ambiti economico-finanziario, imprenditoriale, scientifico, medico, giuridico. Il programma è arricchito da laboratori di comunicazione e di realizzazione del Curriculum Vitae in formato europeo.

“E’ il primo anno che rivesto il ruolo di vicepresidente di questa associazione e ne sono orgogliosa perché con il nostro Campus creiamo un’opportunità di crescita, confronto e conoscenza tra grandi professionisti ed eccellenti giovani menti abruzzesi, che rappresentano il nostro futuro”, dichiara il vicepresidente, Debora Sbei.

“Il Campus non è solo un momento di formazione e orientamento, ma soprattutto un’occasione di crescita e networking. Il Campus è un momento unico, in cui giovani e professionisti si incontrano per dare luogo a dialoghi, dibattiti, confronti sui temi più rilevanti per il nostro futuro. Un ringraziamento particolare allo staff del RAW, alla Nova Cartotecnica Roberto e alla Fondazione De Agostini e a Il Sole 24 Ore per averci fornito materiale didattico utile per i nostri studenti”, dichiara il presidente, l’ing. Fania V. Michelucci.

Per chi volesse sostenere l’associazione RAW, può farlo scrivendo a segreteria@rawabruzzo.it e seguire le iniziative sui social tramite la pagina Facebook, Instagram e attraverso il sito web www.rawabruzzo.it .