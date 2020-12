S.P. Morronese, appaltati i lavori per mitigare il rischio frana

Lavori per oltre 256.000 euro sono stati affidati per mitigare ilrischio frana, al km. 0+300,alla Soc. Tiss Ingegneria di Gallarate

L’AQUILA – Sono stati affidati i lavori per l’intervento di mitigazione del rischio frana, al km. 0+300, sulla Strada Provinciale n. 13 “Morronese”, che collega Pacentro (L’Aquila) con la frazione di Marane nel Comune di Sulmona (L’Aquila), per un importo complessivo di euro 256.982,38, e sottoscritto dalla Soc. Tiss Ingegneria S.r.l. con sede a Gallarate (VA).

“L’Amministrazione Provinciale – dichiara il consigliere delegato alla viabilità Andrea Ramunno –, malgrado l’emergenza pandemica provocata dal SARS-CoV-2, continua a investire sulla rete viaria della Valle Peligna che dopo aver avviato, negli ultimi mesi, lavori per oltre 1 milione e148 mila euro sulle carrabili della S.P. n. 52 “Nolfese dir”, S.P. n. 53 “dell’Albanese”, S.P. n. 12 “Frentana” e la stessa S.P. 13 “Morronese” ora si appresta a mitigare il rischio frana su questa importantissima arteria di collegamento. Il nostro compito è quello di restituire ai cittadini una viabilità che permetta agli utenti di spostarsi in sicurezza e un invito, ci auguriamo prossimo, a scoprire le aree interne, per incrementare lo sviluppo economico e sociale di queste magnifiche zone”.

“Tutti i territori meritano uguale attenzione – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso” e i lavori appaltati negli ultimi mesi dimostrano la presenza dell’Ente in ogni area della Provincia. Per tutto questo lavoro ringrazio il nostro apparato tecnico e amministrativo, il delegato alla viabilità, Andrea Ramunno, e tutti i collaboratori che lavorano per un’amministrazione moderna ed efficace”.