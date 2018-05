Montesilvano, verde pubblico: entro una settimana l’affidamento lavori

MONTESILVANO (PE) – L’assessore al verde pubblico, Ernesto De Vincentiis rende noto che nel giro di una settimana saranno completate le procedure per l’affidamento dei lavori di sfalcio del verde pubblico su tutto il territorio.

Intanto la ditta, a cui è stato assegnato un incarico temporaneo sta proseguendo negli interventi.

Precisa ancora l’assessore:

«Entro domani verranno conclusi gli interventi di manutenzione nei giardini delle scuole della città, mentre entro la settimana verranno effettuati lavori in tutti i parchi del territorio, per poi procedere con i giardini. Per quanto riguarda la viabilità, verranno eseguiti interventi sui principali incroci, al fine di garantire la piena sicurezza nella circolazione stradale. Abbiamo accelerato il più possibile – conclude De Vincentiis – nell’iter per l’affidamento del servizio, così da entrare a regime nella manutenzione del verde nel minor tempo e quindi rendere Montesilvano pulita e bella e i luoghi pubblici pronti ad accogliere tutti i nostri concittadini».