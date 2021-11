MONTESIVANO – In occasione dello sciopero nazionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori previsto per lunedì 8 novembre 2021, nel Comune di Montesilvano saranno garantiti i servizi minimi previsti di raccolta dei rifiuti ed igiene urbana. La raccolta rifiuti riprenderà regolarmente martedì 9 novembre.

“Gli operatori di Formula Ambiente aderiranno allo sciopero nazionale previsto per lunedì prossimo, 8 novembre – spiega il vice sindaco e assessore all’Igiene Urbana Paolo Cilli – , l’azienda garantirà comunque i servizi essenziali per assicurare alla città pulizia e decoro. Le attività non effettuate lunedì verranno recuperate nei giorni successivi. Un numero minimo di operatori verranno assegnati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani relativi a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, case famiglia, stazione ferroviaria e caserme. Invito i cittadini alla massima collaborazione e a limitare, una volta informati degli eventuali disagi che potrebbero verificarsi nel corso della giornata di lunedì, il più possibile il conferimento del pattume. I lavoratori di Formula Ambiente non svolgeranno invece la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolos. Formula Ambiente comunque assicura che sin dalle prime ore di lunedì il personale che non aderirà allo sciopero verrà impiegato in quei servizi che maggiormente impattano sull’intera collettività”.

I servizi indispensabili garantiti ai sensi dell’art.2 della legge 146/1990: pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio) dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei Comuni, trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell’impianto, con la salvaguardia della erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete, trattamento delle acque negli impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione, raccolta delle siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell’autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza.