Montesilvano, sequestrate tre autovetture senza assicurazione

Questa mattina controlli a tappeto in via Spagnuolo e via Di Vittorio. Cozzi: “Abbiamo promosso questa azione di controllo alla luce di alcune segnalazioni da parte dei residenti”

MONTESILVANO – Blitz questa mattina della polizia municipale tra via Spagnuolo e via Di Vittorio a Montesilvano. Due pattuglie hanno eseguito un controllo ad hoc su circa 50 veicoli in sosta. Tre auto sono state sottoposte a sequestro a causa di mancata copertura assicurativa, per un totale di 2.500 euro circa di sanzioni. Altre 5 auto sono state invece rimosse direttamente dai legittimi proprietari.

«Abbiamo promosso questa azione di controllo – afferma l’assessore alla polizia locale, Valter Cozzi – alla luce di alcune segnalazioni da parte dei residenti. Nei giorni scorsi abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi, rilevando la presenza di auto in sosta da diverso tempo. Questa mattina abbiamo effettuato l’operazione mirata alla verifica di tali veicoli.

Negli ultimi anni, a causa della perdurante crisi economica e sicuramente oneri assicurativi troppo elevati, il numero di veicoli che circolano sulle nostre strade senza regolare copertura assicurativa è in aumento, dai 3,9 milioni del 2014 (l’8,7% del totale), a 5 milioni del 2017 (il 13%). E’ chiaro che nei sinistri stradali in cui sono coinvolti mezzi non assicurati, diventa molto difficile ottenere giusti risarcimenti. Per questo verificare la copertura assicurativa ci permette di rendere più sicura la circolazione lungo le strade cittadine. Un plauso – conclude Cozzi – agli operatori della polizia locale, che anche in questa situazione, hanno svolto un lavoro attento e scrupoloso».