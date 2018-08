Montesilvano, presentato l’11° Premio Dean Martin

PESCARA – Questa mattina si è svolta al Palazzo del Consiglio Regionale di Pescara la conferenza stampa di presentazione dell’undicesimo Premio Dean Martin. Hanno preso parte all’incontro hanno partecipato il consigliere regionale Donato Di Matteo, l’amministrazione comunale di Montesilvano e il dirigente regionale Giancarlo Zappacosta.

“Un’edizione destinata a lasciare il segno per le storie di emigrazione che i nostri corregionali racconteranno l’8 agosto – spiega la presidente Alessandra Portinari -. I premiati sono stati scelti dalla giuria non solo per il loro curriculum, ma per l’umanità e la passione impiegate nelle loro attività. Aspetti fondamentali per raggiungere un successo persistente. Sarà una serata di musica, con l’Orchestra Dean Martin, di solidarietà e memoria”.

Di Matteo ha speso parole di ringraziamento per la presidente Portinari e ha elogiato il lavoro svolto dalla Fondazione in questi anni.

“Abbiamo ascoltato con commozione e grande partecipazione – ha detto Di Matteo – le storie raccontate dai nostri corregionali durante le serate del Premio Dean Martin. Questa è una manifestazione che va sostenuta dal Comune di Montesilvano e dalla Regione Abruzzo attraverso un percorso istituzionale. Spero che la Regione porti avanti l’iniziativa di inserire il Premio Dean Martin in un circuito, che ripercorre le tappe dell’emigrazione abruzzese insieme agli altri eventi internazionali come il John Fante e il Rocky Marciano”.

Il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno ha riconosciuto i meriti all’iniziativa: “Il Premio Dean Martin è una iniziativa pregevole non solo per la città di Montesilvano ma per tutta la Regione. Credo che la politica dovrebbe agire con maggiore incisività sulla leva dell’appartenenza ad una unica identità e guardare con più attenzione alle eccellenze del nostro territorio. Questo premio si colloca proprio in tale direzione dando un giusto riconoscimento a tutte quelle persone che con impegno e passione, attraverso le loro attività, portano lustro a tutta la regione”.

Il vice sindaco Ottavio De Martinis ha sottolienato la location scelta quest’anno: “Nella sua decima edizione, lo scorso anno, siamo riusciti a riportare il Premio Dean Martin a Montesilvano. Quest’anno lo abbiamo radicato ancora di più, scegliendo quale location Montesilvano Colle dove il Premio, anni fa muoveva i primi passi”.

L’assessore comunale Deborah Comardi molto vicina alle politiche delle migrazioni ha dichiarato: “Il Premio Dean Martin rappresenta un importante momento di confronto, comprensione e informazione, dedicando una speciale attenzione ai fatti dell’attualità estera, che coinvolgono le comunità abruzzesi nel mondo che accadono intorno a noi ma che, spesso, per le distrazioni quotidiane a cui siamo sottoposti, ignoriamo o non comprendiamo pienamente la portata”.