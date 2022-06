Montesilvano per l’Ambiente 2022, partiti i laboratori di pittura

MONTESILVANO – Alle ore 17 al Palacongressi di Montesilvano nella Sala Federico Caffé alla presenza dell’Assessore Debora Comardi ha preso il via il 1° dei “Laboratori di Pittura per l’Ecologia” previsti dal “Progetto Montesilvano per l’Ambiente 2022“ ideato dall’Assessore al Turismo e gli Eventi Deborah Comardi e realizzato dall’Associazione Amare Montesilvano.

Tutti esauriti i posti disponibili per oggi. Il programma dei laboratori di Pittura, prevede 8 laboratori a partire da oggi e termineranno nel mese di ottobre. Saranno tenuti da Tecla Cecamore artista e da Antonia Capocefalo e Anna Lucia Strizzi maestre. Ai bambini sono state insegnate anche delle tecniche di colorazione e di impasto di colori con prodotti ecocompatibili ed ecologici.

“Abbiamo avuto a questo primo appuntamento il pienone e già per le altre date del 22 e 29 giugno numerose prenotazioni – dichiara il Presidente di Amare Montesilvano Renato Petra – questi laboratori oltre ad essere un momento di aggregazione sono anche un veicolo di conoscenze legate all’ambiente e all’ecosistema”.

Assessore Comardi,il progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2002 ha previsto varie attività legate all’ambiente tra queste anche dei “Laboratori di Pittura per l’Ambiente”che saranno utili all’insegnamento di alcune tecniche pittoriche con l’utilizzo di prodotti non inquinanti ed ecocompatibili ai bambini e ai ragazzi.

