Arechi Salerno – Pescara Pallanuoto: la presentazione della partita

PESCARA – Si chiama Arechi Salerno l’ostacolo sulla strada tra il Pescara Pallanuoto e il primo posto in classifica. Domani pomeriggio, sabato 11 giugno, con inizio alle 15, i biancazzurri sono di scena alla piscina Vitale, con l’unico obiettivo di fare bottino pieno e mantenere la leadership del girone 3 del campionato di serie B. Del resto, a due giornate dalla conclusione della regular season e con i play-off in tasca, i ragazzi guidati da Franco Di Fulvio vogliono provare a completare l’opera, anche e soprattutto in vista dello spareggio promozione.

Chiudere al comando significherebbe non solo trovare la seconda del girone 4, ma soprattutto poter contare sul vantaggio del fattore campo e giocare l’eventuale “bella” in casa. Davanti al Delfino c’è una squadra partita con ben altre ambizioni, ma che dopo la sconfitta della scorsa settimana contro Ischia ha visto concluso in anticipo la sua stagione.

“Abbiamo giocato un grande campionato, in crescendo” dice mister Di Fulvio. “Dopo aver difeso il primato nella sfida interna contro Ischia dobbiamo fare di tutto per mantenerlo. Tutti sappiamo che chiudere il girone in testa può fare la differenza, bisogna scendere in vasca e giocare al massimo”. Poi ancora: “Sappiamo anche che, a dispetto della classifica, troveremo davanti a noi una squadra che non ci regalerà nulla. All’inizio del campionato era data come una delle favorite per giocarsi la promozione e sono certo che davanti alla prima della classe vorrà fare bene”.

Oltre a Daniele Cipriani, il Pescara Pallanuoto deve rinunciare anche a Martino Furio che in settimana si è rotto il polso in allenamento. Al suo posto rientra Emanuele Recchia. Questi i 13 convocati di mister Di Fulvio per la sfida di Salerno:

Prosperi, Mancini, Castagna, Di Fulvio, De Luca, Recchia, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ferragatti, Morretti.