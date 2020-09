Montesilvano, Parco Giovanni Paolo II: inaugura l’ingresso principale

Chiavaroli: “Un tocco di colore e fantasia si è riversato in questi giorni su Montesilvano attraverso la riqualificazione muraria dell’ingresso dei giardini pubblici”

MONTESILVANO – Lunedì 28 settembre alle ore 11.00 all’ingresso principale del Parco Giovanni Paolo II in Via Sospiri a Montesilvano si svolgerà l’inaugurazione della riqualificazione muraria “Varcobaleno”. L’iniziativa è promossa dai Giovani imprenditori edili di Chieti Pescara in partnership con aziende ed enti tra cui il Comune di Montesilvano, il Tribunale di Sorveglianza, il Garante dei detenuti d’Abruzzo.

Interveranno: il sindaco Ottavio De Martinis, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, l’assessore Alessandro Pompei e il presidente di Ance Giovani Chieti Pescara Andrea Chiavaroli.

“Un tocco di colore e fantasia si è riversato in questi giorni su Montesilvano attraverso la riqualificazione muraria dell’ingresso dei giardini pubblici – afferma il neo presidente di Ance Giovani Chieti Pescara, l’ingegner Andrea Chiavaroli – . Un’esplosione di colori rappresentata dalle tinte della bandiera della Pace rivisitate e ricomposte a “puzzle” sulla superficie del vecchio muro d’ingresso rimasto sempre al grezzo dal 2006, anno della sua realizzazione e che da oggi vive di luce propria rallegrando i genitori e i bambini che faranno ingresso nel parco giochi comunale dal suo accesso principale. Un’idea portata avanti da Ance Giovani, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Montesilvano e con il contributo di diversi operatori del settore pubblico e privato. L’ingresso del principale parco comunale di Montesilvano è il primo di numerosi interventi che ci siamo prefissati di realizzare all’interno del gruppo giovani di Ance Chieti Pescara. Un ringraziamento ai due detenuti volontari, la direzione del carcere di Pescara, il suo staff, il tribunale di sorveglianza e il garante dei detenuti regionale Gianmarco Cifaldi, molto sensibile a questo genere di iniziative, che ci hanno permesso sia di svolgere un importante ruolo sociale, donando alla città un bel manufatto che senz’altro strapperà più di un sorriso. Spero ci saranno altre collaborazioni in futuro, anche nelle altre città delle due province che rappresento prendendo spunto proprio da questo piccolo intervento”.

“Sono iniziative volte alla riqualificazione di infrastrutture e proprietà comunali e statali imbrattate o anonime affinché si riconsegni alla cittadinanza e ai turisti decoro e bell’aspetto – afferma l’assessore Pompei – . In questo lavoro si inserisce anche il tema del reinserimento sociale attraverso il lavoro manuale, infatti per la realizzazione dell’opera la Di Donato S.p.A. che ha contribuito maggiormente al finanziamento dell’opera, attraverso la sua rete di punti vendita diretti Work in Colors, ha affiancato due detenuti beneficiari dell’art.21 per indirizzarli nella corretta posa dei materiali. Il presidente Chiavaroli, è l’ideatore dello schema grafico insieme all’architetto Serena Di Viesti, il mio assessorato comunale alle Politiche giovanili, che già in precedenza si era speso per riqualificazioni urbano-artistiche, ha coordinato i lavori”.

Le ditte che hanno finanziato l’opera sono la già citata Di Donato Work in Colors, la Chiavaroli Costruzioni e la Segnini srl di Spoltore.