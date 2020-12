Montesilvano, parchi cittadini: sopralluogo per verificare lo status

De Martinis: “Nei prossimi mesi interverremo con un restyling degli arredi e delle aree ludiche, iniziando dalla riqualificazione dei parchi Le Vele, Le Fiabe, Giovanni Paolo II e della Libertà”

MONTESILVANO – Martedì 15 dicembre il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore al Verde pubblico Paolo Di Blasio hanno effettuato un sopralluogo con i tecnici comunali nei principali parchi cittadini, per verificare lo stato del verde e delle aree giochi, compresi gli arredi, al fine di valorizzare e rendere le aree più fruibili e attrattive.

“Oggi abbiamo visitato quattro parchi cittadini – afferma il sindaco De Martinis – verificando lo stato dei giochi, alcuni dei quali sono vetusti e poco inclusivi. Nei prossimi mesi interverremo con un restyling degli arredi e delle aree ludiche, iniziando dalla riqualificazione dei parchi Le Vele, Le Fiabe, Giovanni Paolo II e della Libertà per poi proseguire gli interventi nei parchi più piccoli, implementando così i giochi inclusivi e tematici per rendere le nostre aree verdi più attrattive. Inoltre costruiremo dei percorsi salute per i giovani e per gli amanti dello sport all’aria aperta. Abbiamo ampliato anche alcune aree cani, inserendo fontane e panchine. In questo periodo di emergenza sanitaria, in cui in città vige l’ordinanza di chiusura dei parchi, abbiamo approfittato per svolgere dei lavori di manutenzione più accurati”.

“In questo periodo abbiamo avviato degli interventi di riqualificazione nei parchi – spiega l’assessore Di Blasio – . I lavori di pulizia e decoro sono stati svolti nel corso delle ultime settimane, dallo sfalcio dell’erba alla sistemazione delle aree cani. L’invito che rivolgo è di contribuire da cittadini con buon senso civico a tenere pulita la nostra città, quando verranno riaperti i parchi chiedo a tutti di gettare i rifiuti nei cestini, ai proprietari degli amici a quattro zampe di raccogliere le deiezioni canine e di gettarle negli appositi contenitori. Rendiamo Montesilvano pulita e più bella con un’attenzione maggiore delle aree verdi da parte di tutti”.