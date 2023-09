Montesilvano, operazione di Polizia e Carabinieri in zona via Giardino

MONTESILVANO – In mattinata, alcuni agenti della polizia locale, guidati dal comandante Nicolino Casale, con l’ausilio di una pattuglia dei Carabinieri, hanno effettuato un intervento nella zona degli alloggi popolare di via Giardino, a Montesilvano Colle. A seguito dell’intervento, hanno proceduto alla rimozione di un rottame abbandonato e di una macchina sequestrata, oltre a rifiuti abbandonati. Contemporaneamente la polizia locale ha intimato i proprietari a rimuovere le quattro autovetture non assicurate.

Il sindaco De Martinis ha dichiarato che l’operazione proseguirà nei prossimi giorni anche in altre zone della città: “Ringrazio il lavoro svolto dalle forze dell’ordine – spiega il primo cittadino –e apprezzo l’impegno e la professionalità con cui operano i nostri agenti di polizia locale e i carabinieri di Montesilvano. I sequestri di questa mattina sono una scelta azzeccata e quanto mai opportuna, visto l’aumento degli automezzi che circolano e che sono in sosta senza la regolare revisione o assicurazione, come dimostrano le infrazioni rilevate negli ultimi tempi. Una serie di controlli verranno svolti anche nei prossimi giorni per ridare decoro ad altre zone della città, per un servizio d’ordine sempre più puntuale e per il rispetto delle leggi su tutto il territorio comunale”.

“Ancora una volta abbiamo assistito ad atti di inciviltà sul territorio” – ha dichiarato il comandante Casale – . Il nostro intervento è necessario per correggere comportamenti devianti e per fare rispettare le buone norme e le regole di convivenza civile, nonché attuare le procedure atte a garantire il rispetto dell’ambiente”.