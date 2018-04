Montesilvano, lavori in via Saragat: a che punto siamo?

MONTESILVANO (PE) – Continuano i lavori per il completamenteo di via Saragat a Montesilvano. L’assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi aggiorna circa la situazione dell’opera strategica per la viabilità cittadina, attesa da oltre 10 anni.

Dopo che nei giorni scorsi sono stati effettuati interventi di palificazione sulla sopraelevata di via Saragat la ditta dovrà dedicarsi al completamento della pubblica illuminazione, della pertinenza stradale e pedonale e di tutta la segnaletica necessaria.

Il progetto dell’arteria parallela a via Verrotti risale al 2006. La Regione Abruzzo stanziò un finanziamento di oltre 2 milioni e 200 mila euro. Nel novembre 2012 si tenne la gara per l’affidamento dei lavori che iniziarono nel 2013. Dopo la rescissione anticipata del contratto con la ditta aggiudicataria dell’appalto nel 2015, vennero affidati alcuni lavori sul primo tratto della strada ad una seconda ditta, per consentire ai residenti di accedere alle loro abitazioni.

«Dopo oltre 11 anni dal primo progetto – dice ancora Cozzi – potremo finalmente usufruire di questa arteria stradale che andrà sicuramente a snellire il traffico lungo via Verrotti. Abbiamo voluto riprendere in mano questa ennesima opera incompiuta lasciata a se stessa che la nostra Amministrazione invece consegnerà alla città, come abbiamo fatto per altri scheletri abbandonati sul territorio, che invece oggi rappresentano opere pubbliche attive e quotidianamente fruite dai montesilvanesi».