Montesilvano, in corso sopralluogo nelle mense scolastiche

Di Giovanni: “Il sopralluogo dei nostri uffici comunali ha verificato l’esatta procedura della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche””

MONTESILVANO – Il personale dell’ufficio comunale della Pubblica istruzione sta svolgendo dei sopralluoghi nelle mense scolastiche delle scuole dell’infanzia, al momento sono state visionate quelle di via Adda e di via Lazio per verificare le modalità del servizio portato avanti dalla ditta Serenissima. In particolare, su indicazione dell’assessore alle Refezione scolastica Barbara Di Giovanni, la responsabile comunale alle manipolazioni degli alimenti Lucia Nenni, ha convalidato le operazioni di sporzionamento e di somministrazione dei pasti speciali, del rispetto delle normative anti Covid e di quelle igienico sanitarie e per l’osservanza delle idonee grammature dei cibi serviti e le temperature.

“Il sopralluogo dei nostri uffici comunali ha verificato l’esatta procedura della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche – afferma l’assessore Di Giovanni –. La ditta incaricata sta svolgendo lo sporzionamento degli alimenti, seguendo le regole e secondo il rispetto delle normative anti Covid e igienico sanitarie. Lo sporzionamento del pranzo si svolge sempre all’interno delle classi, con un operatore incaricato, che porta il carrello con i vassoi tri-porzione sigillati per una maggiore sicurezza alimentare. Le docenti, così come il personale scolastico, sono state molto collaborative durante l’ispezione. Il pasto viene servito dopo l’igienizzazione quotidiana di ogni classe. Il sopralluogo non ha rilevato nessuna criticità, nemmeno nella somministrazione dei pasti per celiaci e per i bambini con allergie. Prima della somministrazione il cibo viene misurato con un termometro e vengono sporzionate le dosi indicate dal nutrizionista a seconda dell’età dei bambini. Seguiranno altri controlli negli altri istituti prima della chiusura dell’anno scolastico, prevista a fine giugno”.