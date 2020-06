Montesilvano, divieto temporaneo di consumo di alcol in aree pubbliche

MONTESILVANO – É stata firmata a Montesilvano l’ordinanza contingibile e urgente per il divieto temporaneo di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in alcune aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Nel provvedimento il sindaco De Martinis ha ordinato il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore tutti i giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 Ottobre 2020 nella “strada parco”, nei parchi cittadini e nelle aree verdi pubbliche aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico su panchine ovvero seduti al suolo, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, plateatici autorizzati e dehors.

La Polizia Locale è incaricata dell’esecuzione della presente. Giro di vita dell’amministrazione comunale contro il degrado urbano e soprattutto contro l’abuso di alcool per le nuove generazioni. Una piaga segnalata nei giorni scorsi anche dal consigliere delegato alla Sicurezza, Marco Forconi.