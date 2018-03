Montesilvano ospiterà la Coppa del Mondo di Pickleball

La Seconda Edizione della Bainbridge Cup si svolgerà dal 18 al 22 luglio presso il Pala Dean Martin, dove verranno allestiti i campi da gioco. Si tratta di uno sport che si sta molto affermando nel Nord America dove viene praticato da 2,5 milioni di persone

MONTESILVANO (PE) – Una Coppa del Mondo è pronta a regalare spettacolo nella prossima estate a Montesilvano. É l’assessore allo Sport Ottavio De Martinis ad annunciare che dal 18 al 22 luglio, presso il Pala Dean Martin si svolgerà la Seconda Edizione della Bainbridge Cup, la Coppa del Mondo di Pickleball, evento ufficiale della Federazione Internazionale di Pickleball, patrocinata dal Comune di Montesilvano.

Dopo la prima edizione svolta a Madrid, in Spagna, arriva dunque la volta dell’Italia. Nell’occasione sarà disputata anche la prima edizione dell’Italian Open International Tournament, evento organizzato dall’Associazione Italiana Pickleball, corpo organizzativo che gestisce ed amministra il Pickleball in Italia.

«Durante la fase preliminare dell’organizzazione di questa importante manifestazione – spiega Zelindo Di Giulio, presidente dell’Associazione Italiana Pickleball e direttore del torneo – di concerto con la Federazione Internazionale, si è presentata l’opportunità di ospitare in Italia la 2° edizione della Bainbridge Cup, unica gara intercontinentale organizzata ad oggi dall’IPF. Abbiamo individuato nel Pala Dean Martin e nella città di Montesilvano il luogo ideale. Crediamo che il successo di questo evento darebbe una grandissima visibilità a questo nuovo sport e alla città e garantirebbe un rapido lancio del Pickleball in Italia, dando un impulso alla pratica. É nostra intenzione proseguire la collaborazione con il Comune di Montesilvano, individuandolo, come Centro Nazionale del Pickleball. Nei prossimi mesi organizzeremo eventi promozionali per preparare la città al meglio a questa grandissima manifestazione».

ALLA SCOPERTA DEL PICKLEBALL

Nato nell’estate 1965 sull’isola di Bainbridge nello Stato di Whashington, da un’idea di Joel Pritchard, Bill Bell e Barney McCallum, il Pickleball venne ideato come sport a cui tutti avrebbero potuto giocare. Ancora poco conosciuto in Italia, questo sport si pratica utilizzando una speciale palla perforata dal movimento lento, con una rete simile a quella del tennis e un campo di dimensioni equivalenti a quelle del badminton.

Il Pickleball risulta essere lo sport con la più rapida crescita nel Nord America, contando ad oggi circa 2,5 milioni di praticanti stimati dalla USA Pickleball Association. La Bainbridge Cup è l’unico evento intercontinentale di pickleball. Il formato consiste in una competizione tra squadre di pickleball che rappresentano diversi continenti.

Alla manifestazione è prevista la partecipazione di più di 400 atleti, molti provenienti da oltreoceano e i loro team. Nel corso della Coppa del Mondo, l’America del Nord difenderà il titolo conquistato lo scorso anno battendosi contro il Team Europa nelle competizioni di doppio femminile, doppio maschile e doppio misto.