Montesilvano, controllo del territorio: 8 persone ai domiciliari

MONTESILVANO – Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato è stata impegnata nel territorio di Montesilvano in un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Questore Luigi Liguori. L’attività in questione è stata effettuata da operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e della Squadra Mobile della Questura, per contrastare l’illegalità diffusa (furti, scippi, rapine), con particolare riguardo ai reati di tipo predatorio, alla pirateria stradale nonché ai crimini legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del controllo sono state identificate 156 persone, controllati 90 veicoli, 4 esercizi commerciali e 8 persone sottoposte agli arresti domiciliari o in regime di detenzione domiciliare.

