Montesilvano, Consiglio Comunale: l’ordine del giorno del 15 luglio 2020

MONTESILVANO – Convocazione del Consiglio Comunale a Montesilvano in sessione straordinaria per il 15.07.2020, ore 8:30, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16.07.2020 e seguenti, ore 09:30 per deliberare sui seguenti argomenti:

Regolamento per la riscossione mediante atti di accertamento;

Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020;

Approvazione del regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

Sistema Regionale delle Autostazioni – Intervento Comune di Montesilvano – Approvazione progetto preliminare in variante al P.R.G.;

Modifiche agli artt 5 e 44 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

Mozione urgente dei gruppi consiliari di opposizione (Partito Democratico – Progressisti per Montesilvano e Movimento 5 Stelle) per la riduzione delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali in applicazione al D. L. Rilancio.