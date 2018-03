Montesilvano: Consiglio Comunale, approvato il Dup 2018 – 2020

MONTESILVANO (PE) – Disco verde ieri mattina in Consiglio Comunale per il DUP, il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020.

«Le azioni intraprese da questa Amministrazione – spiega l’assessore al Bilancio Deborah Comardi – sin dai primissimi giorni dell’insediamento hanno avuto come base di azione il taglio delle spese superflue e la razionalizzazione di quelle necessarie, mantenendo uno standard qualitativo dei servizi, sempre elevato. La programmazione si pone in continuità con quella degli anni passati, confermando progettualità che hanno messo in evidenza risultati eccellenti. E’ stato confermato il progetto “Estate Tranquilla”, con l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza ed il potenziamento dei sistemi di controllo per la lotta alla prostituzione. Stiamo lavorando ad un progetto di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione, che vedrà la sostituzione degli attuali punti luce obsoleti con nuovi impianti al LED, con evidenti vantaggi in termini di sicurezza. In ambito sociale proseguiremo nel percorso intrapreso della progettualità SPRAR, che ha portato alla chiusura dei due Centri di Accoglienza Straordinaria e alla riduzione notevole del numero dei migranti. La nostra intenzione è quella di attivare lo SPRAR per i minori, le cui presenze verranno ricomprese nel numero complessivo già preventivato sul territorio di 161 migranti. In ambito scolastico – dice ancora la Comardi – abbiamo predisposto la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia in via Sospiri, nonché il completamento della scuola “Gen. Dezio” di via Adda. E’ stata confermata anche quest’anno la commissione mensa, volta alla verifica puntuale della qualità del servizio erogato agli studenti montesilvanesi.

In ambito turistico, – conclude l’assessore – si confermano i progetti e le manifestazioni di rilievo nazionale già in essere, come la Bandiera verde. Siamo al lavoro su progetti e manifestazioni capaci di destagionalizzare l’offerta turistica del territorio e di valorizzare le nostre eccellenze. Puntiamo ora all’ottenimento della Bandiera Blu, anche forti degli eccellenti risultati relativi alla qualità delle acque di balneazione, ottenuti da ben 7 anni consecutivi. Nel settore del benessere animale, intendiamo lavorare alla realizzazione di un cimitero per gli animali, ormai considerati vera e propria parte della famiglia. Per quanto riguarda l’assetto del territorio un piano di recupero per Montesilvano Colle ed un piano di recupero per il retro pineta-lungomare sono ritenuti elementi strategici ai fini di una riqualificazione concreta ed impattante urbana».