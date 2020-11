Montesilvano, consegna delle chiavi di 12 alloggi popolari per assegnatari

MONTESILVANO – Domani, lunedì 9 novembre alle ore 11,00 in via Salieri il sindaco Ottavio De Martinis consegnerà le chiavi dei 12 alloggi popolari agli inquilini assegnatari. Oltre al sindaco De Martinis interverranno il consigliere delegato al Completamento dei Lavori pubblici Valter Cozzi, il consigliere delegato all’Edilizia Popolare Marco Forconi e l’ex sindaco Pasquale Cordoma, che durante il suo mandato (2007-2012) realizzò il progetto iniziale.

La posa della prima pietra risale al 2011. Il progetto all’inizio prevedeva la realizzazione della palazzina in via Spagnuolo, un’area a gestione del Pue 500, ma la forte pendenza del terreno individuato e la inesistenza di alcuni requisiti necessari su quell’area, per la realizzazione di alloggi Peep, portarono ad individuare un terreno differente, ossia l’area di via Salieri, con un aumento del costo del progetto di circa 357.000 euro. A febbraio 2013 venne conferito l’incarico ad un architetto, per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento per un importo complessivo di circa 325.000 euro.

L’edificio di tre piani, è suddiviso in 12 appartamenti tra i 60 e gli 80 metri quadri. Al piano terra sono stati realizzati 12 box auto.