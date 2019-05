Montesilvano, confronto tra architetti e candidati sindaci

MONTESILVANO – Giovedì 23 Maggio alle ore 18 nella sala consiliare del municipio di Montesilvano ci sarà un confronto con i tre candidati sindaci, De Martinis della Lega, Panichella del M5S, e Fidanza del PD, sui temi dell’urbanistica, del territorio della mobilità e della riqualificazione urbana. Il confronto è organizzato dall’Ordine degli architetti di Pescara. Si legge nella nota di Di Giampietro, webstrade.it:

“A tre giorni dal voto noi vorremmo che ci fosse un vero confronto con i cittadini su questi temi, e non solo una passerella. Vorremmo che i candidati rispondessero a temi irrisolti e strategici per il futuro della città. Dalla creazione di Nuova Pescara chiesta dal Referendum del 2014 e dalla L.R. del 2018, alla questione dei piani urbanistici, della mobilità, dei regolamenti edilizi, da fare e da cambiare , al processo di partecipazione con cui costruire al nuovo città.

Ci sono poi temi spinosi su cui si confronteranno le differenze tra i candidati sindaci e la capacità di dare risposte a temi in sospeso, quali la Strada Parco, l’uso solo per trasporto pubblico, pedoni e biciclette del nuovo ponte Foce del Saline, la riqualificazione ed il riuso dell’esistente, la realizzazione di una rete di itinerari pedonali e ciclabili e di infrastrutture per una città sostenibile, moderna, di alta qualità ambientale, ricca di opportunità, inclusiva e solidale con gli ultimi.

Vorremmo capire infine quali garanzie intendono dare i sindaci sulle modalità di costruzione della nuova città, sulla partecipazione e la trasparenza, sulla formazione dei nuovi piani, urbanistici, di mobilità del verde, del PP1. Se intendano decidere loro con i professionisti da loro scelti o intendano avviare una discussione con la città ed i portatori di interesse, con un processo pubblico, trasparente e partecipato, con concorsi e pubblici confronti, che cambino i metodi del passato e si cominci ad ascoltare, mediare, dare risposte, valutando le alternative e gli impatti delle scelte.

Vogliamo che si tratti di un vero confronto, e oltre agli intervistatori possano fare domande anche i cittadini. Che i sindaci dimostrino di sapere ascoltare e dare risposte alla città, e non solo ai tecnici. Così i cittadini sapranno chi scegliere”.