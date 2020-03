Montesilvano, collettore rivierasco: trovato l’accordo per i lavori di manutenzione

MONTESILVANO (PE) – Il sindaco Ottavio De Martinis questa mattina ha incontrato nella sede del Consorzio di Bonifica Centro a Chieti il commissario Paolo Costanzi e la presidente dell’Aca Giovanna Brandelli, per risolvere definitivamente l’annoso problema degli allagamenti dovuti in parte al collettore rivierasco centrale di Montesilvano, che in questi anni non ha mai subìto un’ordinaria manutenzione. Soddisfatto il sindaco De Martinis che con i rappresentanti dei due enti è arrivato a un accordo su tempi e modalità dei lavori, questi ultimi dovrebbero iniziare a breve.

“Le precedenti amministrazioni – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – dopo vari tentativi non sono mai riuscite ad arrivare a un’azione congiunta per superare la questione del collettore. In passato ci sono stati contenziosi tra Consorzio e Comune riguardo il condotto rivierasco e non c’è stata una risposta corale per superare tutti gli ostacoli. La riunione di oggi è stata molto importante per risolvere radicalmente il problema e per questo ringrazio il Consorzio di Bonifica Centro e l’Aca, che si organizzeranno nei prossimi giorni per i dettagli dell’intervento. Si tratta di lavori prioritari per i residenti dell’area a ridosso della riviera e soprattutto nelle traverse sul lungomare. Questa è una zona turistica, che nel corso di piogge copiose subisce allagamenti, regalando un’immagine brutta della città, oltre ai disagi e all’assenza di sicurezza per i residenti, problematiche che verranno eliminate”.