Montesilvano, aperte le iscrizioni agli asilo nido comunali anno 2020/2021

MONTESILVANO (PE) – L’assessore alle Politiche sociali Barbara Di Giovanni, comunica che da oggi, giovedì 25 giugno 2020, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di riammissione e per le richieste di nuova iscrizione ai nidi comunali Lo Scoiattolo in via Chiarini e Filomena Delli Castelli in via Foscolo, per l’anno scolastico 2020-21. Il termine di scadenza della presentazione delle domande di riammissione e per le richieste del nuovo scolastico è fissato al 27 luglio 2020.

“La ripresa delle attività dei nidi cittadini sarà un supporto importante per le famiglie interessate e per la vita dei bambini, costretti per troppo tempo a stare a casa e a dover rinunciare alla socializzazione con gli altri coetanei. Un sostegno anche a quei genitori che finora non sono riusciti a lavorare perché costretti a stare a casa con i figli. I genitori interessati a confermare per la frequenza dei bambini già iscritti nel precedente anno scolastico nei nidi d’infanzia comunali e per quelli che intendono presentare per la prima volta la domanda d’iscrizione dovranno compilare un modello, che può essere ritirato allo sportello dell’Azienda Speciale a Palazzo Baldoni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 o scaricato online dal sito istituzionale dell’Azienda Speciale”.

All’istanza compilata va allegata: copia della certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità; il certificato vaccinale del bambino. La domanda va riconsegnata agli sportelli dell’Azienda Speciale del Comune di Montesilvano. La domanda di riammissione va compilata dallo stesso genitore che ha presentato l’istanza di ammissione all’anno scolastico 2019/2020. Le istanze di riammissione non sono soggette alla redazione della graduatoria in quanto l’inserimento è automatico essendo il proseguimento di un progetto educativo già avviato. Le domande di nuova iscrizione dovranno essere compilate dal genitore / tutore o affidatario dei bambini nati dal 01 gennaio 2018 al 31 maggio 2020.

(https://www.comune.montesilvano.pe.it/image/ISCRIZIONE_ASILO_NIDO_2020-21.pdf)

Si precisa che il numero delle sezioni, le graduatorie di ammissione e le liste di attesa verranno elaborate ed approvate esclusivamente dopo l’emanazione delle indicazioni ministeriali relative alla riapertura nel rispetto delle misure anti COVID 19, nelle quali sarà precisato il numero massimo di bambini da inserire nelle strutture educative per la prima infanzia e la data di avvio dell’anno scolastico 2020/2021. Per informazioni: Azienda Speciale tel. 085/4454672.