Montepagano, lavori per la nuova segnaletica in via Da Borea

Al via da lunedì 5 giugno i lavori per la realizzazione della nuova segnaletica, completati gli stessi entrerà in vigore la nuova viabilità

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi informa che, con ordinanza del Comandante della Polizia Municipale n. 45 del 01 giugno 2023, dal prossimo 05 giugno (con inizio alle 07:00) e fino al termine dei lavori è stato istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione a Montepagano in via Da Borea, tratto compreso tra l’intersezione di via San Liberatore e l’intersezione di via Trammannoni, per il le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale.

“Questi interventi sono propedeutici alla prossima riapertura della nuova passeggiata di Montepagano che andrà a impreziosire e valorizzare ulteriormente il cuore dell’antico Borgo” spiegano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e la Consigliera delegata alla viabilità Valentina Vannucci. “Una volta terminati gli interventi di rifacimento della segnaletica entrerà in vigore la nuova viabilità nella zona che vedrà la continuità del senso unico già esistente nel primo tratto di via Da Borea con direzione di marcia verso via San Rocco”.