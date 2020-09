Monte Camicia, trovato morto 68enne escursionista di Pescara

MONTE CAMICIA (AQ) – A dare l’allarme sono stati alcuni escursionisti che hanno trovato sul Monte Camicia (Aq) uno zaino a terra e poco distante il corpo di un uomo. Subito allertato il Soccorso Alpino, è intervenuto con l’elicottero del 118 decollato da Preturo (Aq), quando i sanitari sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto forse qualche ora prima per cause naturali. Si tratta di un uomo di 68 anni residente a Pescara.

