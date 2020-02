Monopoly National Championship a Teramo: dove e quando

Fino al 9 febbraio sarà presso il Centro Commerciale Gran Sasso il torneo nazionale del gioco da tavola più famoso al Mondo. Utile a qualificarsi alla finale nazionale, in palio la partecipazione al campionato mondiale

TERAMO – In occasione dell’85° anniversario del Monopoly, l’unico gioco in scatola che ha già fatto giocare e divertire più di un miliardo di persone, sono partiti in tutto il mondo i tornei nazionali in vista dell’attesissimo Campionato Mondiale. Anche l’Italia, la nazione che grazie a Nicolò Falcone detiene il titolo di campione del mondo, ha dato il via al Monopoly National Championship, il torneo che fa tappa in varie regioni della penisola per selezionare i partecipanti che si sfideranno in occasione della finale nazionale. Tutti gli abruzzesi possono avere una chance e giocarsela al meglio, basta partecipare al torneo organizzato dal Centro Commerciale Gran Sasso.

Il momento clou è previsto domenica 9 febbraio. Nel pomeriggio, infatti, si terrà la finalissima: il vincitore si qualificherà al torneo nazionale che decreterà poi il campione italiano. Che vinca il migliore, che rappresenterà al meglio il Belpaese in occasione dei mondiali previsti in autunno.

Info su: https://www.centrocommercialegransasso.it/evento/evento-monopoly/