Monitoraggio territorio abruzzese, GdF ROAN Pescara in prima linea

PESCARA – In questi ultimi giorni la componente aeronavale delle Fiamme Gialle di Pescara è diuturnamente impegnata in attività di sorveglianza al contrasto ed al contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto su tutto il territorio regionale, anche alla luce delle ultime Ordinanze emesse, tra altri, dai sindaci dei comuni di Pescara e Montesilvano.

Nella giornata di ieri l’elicottero della Sezione Aerea di Pescara della Guardia di Finanza ha sorvolato le città Abruzzesi di Alanno, Atessa, Collecorvino, Elice, Pianella e Vasto.

Le immagini e le riprese aeree restituiscono una copertura completa delle città della provincia di Pescara e di Chieti, offrendo una visione più attinente alla situazione reale della reazione dei cittadini alle misure di contenimento.

Gli uomini e i mezzi del ROAN della Guardia di Finanza di Pescara continueranno senza sosta nell’impegno della prevenzione e repressione di ogni forma di violazione alle prescrizioni impartite dal Governo Italiano, che mirano a sconfiggere il “male oscuro” dei nostri tempi.

Un appello della Guardia di Finanza: “Non abbassate la guardia!”.