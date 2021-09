Mondiali di hockey a Roccaraso: l’Italia vola in semifinale

Un sonoro 4-0 alla Colombia permette agli azzurri di passare il turno. Un appuntamento che mancava dal lontano 2017 a Nanjing

ROCCARASO – Ai Mondiali di hockey, in corso a Roccaraso, gli azzurri si impongono sulla Colombia e volano in semifinale dove domani alle ore 20 affronteranno una tra Repubblica Ceca e Slovacchia. La giornata non era iniziata nel migliore dei modi, visti la pioggia e il vento che avvolgevano il Pala Bolino. Nelle prime gare del mattino erano sfumate le ambizioni di Lettonia (sconfitta 5-1 dalla Svizzera) e Namibia (sconfitta 5-3 dalla Slovacchia) di passare nel “Gruppo A”.

L’incontro dell’Italia inizia puntuale alle ore 14. Dopo 5’ Banchero centra il legno alla sinistra del portiere colombiano. É solo il primo dei tentativi che l’Italia mette in mostra perché arrivano in sequenza una serie di occasioni che potrebbero sbloccare la gara. Il momento propizio tarda ancora ad arrivare. Gli avversari però dopo un avvio nel quale sembrano sorpresi e smarriti reagiscono bene ed iniziano un braccio di ferro a prova di nervi con Lettera e compagni. Laner è attento e tiene bene la difesa della porta azzurra, dettaglio fondamentale perché in questa fase di gioco non bisogna subire più del dovuto. Per rompere l’equilibrio si devono attendere i quattro minuti finali del primo tempo quando Lettera riesce ad insaccare da posizione quasi impossibile il disco dell’1-0.

Nella seconda frazione se gli azzurri provano a segnare ed allungare creando gioco, la Colombia prova invece a fermare le azioni avversarie usando una fisicità al limite del regolamento. Lettera colpisce il palo dei sud americani ed un minuto dopo arriva il raddoppio di Banchero. A metà del secondo tempo, nell’arco di tre minuti, arriva infatti un uno-due italiano a firma di Delfino e Dal Ben. Negli ultimi 7’ è un susseguirsi di penalità (2 per l’Italia e 4 per la Colombia).

Una vittoria ottenuta con tanto gioco e con tanta concentrazione, 40’ che valgono la semifinale mondiale, un appuntamento che mancava dal lontano 2017 a Nanjing.