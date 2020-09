Migranti positivi nel vastese, D’Eramo su gestione dei flussi

VASTO – “Oltre il danno la beffa” lo dichiara in una nota Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, circa la notizia dei cinque migranti risultati positivi al tampone e scrive “Daremo battaglia per preservare il territorio vastese proprio come abbiamo fatto nel territorio marsicano, è nostro dovere garantire la sicurezza sociale e sanitaria delle nostre comunità, se ne faccia una ragione l’inquilino del Viminale a cui contesto le scelte incoscienti di spalmare ovunque i migranti.

É sotto gli occhi di tutti che il Governo Pd-5S fa scontare al resto d’Italia la loro inefficienza nel gestire i flussi migratori” prosegue il deputato “Va dato atto a Nicoletta Verì,assessore con delega alla Sanità,dell’ottimo lavoro svolto fin qui e dell’eccessivo zelo,sempre a tutela delle nostre comunità,con cui sta monitorando i 250 migranti presenti nella nostra regione. Chiedo al ministro competente di provvedere a rimbarcare i clandestini e riportarli nei loro paesi d’origine” conclude D’Eramo.