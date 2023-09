Settanta golfisti hanno partecipato domenica alla trentacinquesima e penultima giornata del campionato italiano dei soci ACI

MIGLIANICO – Una splendida giornata di sole ha accompagnato settanta golfisti, presenti domenica 3 settembre, sul green del Miglianico Golf & Country Club, per la trentacinquesima e penultima tappa della 32^ edizione di Aci Golf, il campionato italiano dei soci ACI, organizzata dall’Automobile Club Chieti.

La posta in palio è stata molto alta perché i Soci ACI vincitori hanno guadagnato il diritto a partecipare alla finale che, quest’anno, si disputerà in Sardegna (Pula) dal 24 al 30 settembre 2023, ospiti del Golf Club Is Molas.

Il soggiorno in resort è aperto anche agli accompagnatori a tariffe particolarmente vantaggiose, grazie al contributo degli sponsor quali SARA Assicurazioni, Auricchio e Wilson Staff.

Nel pomeriggio il Vice Presidente, avv. Pierluigi De Virgiliis, ha provveduto a premiare tutti i vincitori.

Nella classifica della 1^ categoria il primo posto è andato a Alessio Matricardi, seguito da Marco Grandis e Davide Ferrara.

A registrare il primo Lordo è stato Stefano Minto.

Nella 2^ categoria si è imposto Andrea Iannotti, davanti al secondo classificato, Rocco Di Pillo, mentre Nicola Palestini ha ottenuto il terzo piazzamento.

Invece Maria Pia Rovini, prima e Alberto De Santis, secondo, per la 3^ categoria, insieme a Eugenio Marra, primo e Pasquale Rozzi, secondo, per la 4^ categoria, parteciperanno alla finale soltanto qualora abbiano raggiunto un punteggio utile nel ranking nazionale.

Altri premiati sono stati la prima Lady, Oriana Cossa e il primo Gentleman, Fabrizio Ciammaichella.

«Il circuito dell’Automobile Club d’Italia, ormai riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano» ha dichiarato il Vice Presidente dell’Automobile Club Chieti, Pierluigi De Virgiliis «conferma la passione dei nostri soci per questa disciplina sportiva che fonde insieme valori fondamentali come lealtà, onestà, cortesia, autodisciplina, moralità e rispetto per l’ambiente e per gli altri. Grazie all’ospitalità del Presidente Mario Dragonetti e del Direttore Filippo Di Felice ed al lavoro dell’intero staff del “Miglianico Golf & Country Club” il nostro ente, che è solito occuparsi prevalentemente di mobilità, traffico ed educazione stradale, ha potuto offrire un momento conviviale ai suoi soci, con l’augurio di poterci rivedere anche l’anno prossimo».

«Considerato il livello dei partecipanti, il green dei campi da golf si associa molto facilmente alle belle auto, specie se eleganti e d’epoca. Per questo» ha tenuto a sottolineare il Direttore dell’Automobile Club Chieti, Roberto D’Antuono «abbiamo provveduto ad attrezzare un apposito stand di ACI Storico, in modo da far conoscere meglio a tutti i partecipanti quello che da 10 anni rappresenta la casa degli appassionati e collezionisti di veicoli storici e che si propone di tutelare, conservare, valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio motoristico italiano attraverso mostre ed eventi dedicati».