Michele Fazio, “Solo tu”: alla scoperta del singolo inno a gioia e movimento

Il 22enne cantautore di Montesilvano lancia il suo terzo singolo sul canale Youtube, su Spotify e in tutti i digital stores. Ecco il testo

MONTESILVANO – Lo scorso primo maggio è uscito su Youtube il videoclip di “Solo tu” il terzo singolo di Michele Fazio. Il 22enne cantautore di Montesilvano studia canto, chitarra, recitazione e musical e sta cercando di emergere nel panorama musicale regionale e magari in futuro anche in quello nazionale. Appoggiato dall’etichetta discografica indipendente “Ninety Records” e distribuito da “Artist First” ha realizzato un brano molto fresco e ballabile.

Ricordiamo che il suo primo singolo, “Parole per te” è uscito ad Ottobre 2018: scritto per il nonno, la canzone parla di speranza, di amore verso qualcuno che, anche se non è presente più fisicamente, resterà per sempre nei ricordi, nelle immagini e nella vita di tutti. Nel Luglio 2019 invece è uscito il suo secondo singolo, “Per davvero”, scritto e musicato dallo stesso interprete, arrangiato con il chitarrista Flavio De Carolis, altro giovane musicista, con il quale ha stretto una collaborazione anche per lavori futuri. Anche questo brano parla di amore, un amore che va oltre tutto, contro ogni barriera, un amore “Per davvero”.

Ad Aprile 2020, su Spotify e tutti i digital stores, è uscito il suo nuovo singolo che è un inno alla gioia e divertimento. “Ogni persona deve sentirsi amata e unica!” riferisce il giovane cantante che sottolinea come questo brano vuole “rappresentare la spensieratezza e la voglia di divertirsi insieme ai propri amici e ai primi amori che sbocciano, soprattutto in questo momento “di rinascita” dove vi è la ricerca di punti fermi per poter ripartire”.

VIDEOCLIP DI SOLO TU – MICHELE FAZIO



TESTO DI SOLO TU – MICHELE FAZIO

Come un giro di parole appese in disordine

Una finestra che si chiude, solo a metà

Che cerchiamo di scappare, chissà dove

Per sfuggire via da questa, strana realtà

Sfuggire da tutto, fuggire da niente

Una macchina senza cruscotto

Due baci e un chinotto, passiamo la sera

A guardare cosa accade se

Al sol pensiero che ti possa perdere, mi vien da gridare

Mi vien da piangere

Al sol pensiero che ti possa scrivere, mi vien da leggere

Quelle parole che vuoi, vuoi

solo tu

Solo tu, Solo tu, Solo tu, Solo tu, che vuoi soltanto tu

Solo tu, Solo tu, Solo tu, Solo tu, che vuoi soltanto tu

Buongiorno la mattina al risveglio

Buon pomeriggio quando chiamo e ti rialzi su

E buonasera la sera quando ritorni a casa e voglio solo abbracciarti ma

Tu sei, stanca, dannata, faccia irritata

La mente cosparsa dalla giornata, non vuoi parlare, andiamo a ballare

Parliamo di tutto e

Al sol pensiero che ti possa perdere, mi vien da gridare

Mi vien da piangere

Al sol pensiero che ti possa scrivere, mi vien da leggere

Quelle parole che vuoi, vuoi

solo tu

Solo tu, Solo tu, Solo tu, solo tu, che vuoi soltanto tu

Solo tu, Solo tu, Solo tu, Solo tu, che vuoi soltanto tu

Amami come la notte ama le stelle, guardami come il sole brucia gli occhi

Ispirami una canzone che sai fare solo tu, solo tu, solo tu

Amami come la notte ama le stelle, guardami come il sole brucia gli occhi

Ispirami una canzone che sai fare solo tu, solo tu, solo tu

Amami come la notte ama le stelle, guardami come il sole brucia gli occhi

Ispirami una canzone che sai fare solo tu, solo tu, solo tu

Amami come la notte ama le stelle, guardami come il sole brucia gli occhi

Ispirami una canzone che sai fare solo tu, solo tu, solo tu

Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, che vuoi soltanto tu.