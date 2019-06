Michele Caldarola, vice allenatore della Pallavolo Teatina 2019/2020

Pugliese, 33 anni, affiancherà il tecnico lombardo sulla panchina neroverde per la prossima stagione: «Ho accettato con grande entusiasmo»

CHIETI – Lo staff tecnico della Pallavolo Teatina 2019/2020 si arricchisce di un pezzo chiave: accanto al capoallenatore Giorgio Nibbio sarà fondamentale il lavoro di supporto del tecnico in seconda, Michele Caldarola. Originario di Bitonto, Michele è reduce da una stagione vissuta da primo allenatore a Torrevecchia, in serie C, ed è dunque in Abruzzo dove ha deciso di rimanere per continuare il suo percorso professionale. L’accordo con la Teatina è stato molto facile da raggiungere:

“Sì, ci siamo trovati subito d’accordo su tutto con il presidente. Sarà la prima volta per me da vice, ma non lo vivo certamente come un passo indietro, anzi! Sarà un’enorme opportunità di crescita, accanto a un allenatore il cui palmares parla da solo e dal quale potrò imparare tantissimo. Ho visto più volte giocare la Teatina lo scorso anno, e a quella squadra si aggiungeranno molte altre ottime giocatrici. C’è anche la mia conterranea e amica Ramona Ricchiuti, e quindi un motivo in più per essere contento di questa nuova avventura. L’obiettivo è quello di giocare una B1 da protagonisti e credo che abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Per conto mio, darò il massimo nel mio ruolo per aiutare la squadra a togliersi tante soddisfazioni e vivere un’altra bella stagione”.