Gara di Rally Obedience 2019 a Pescara: come partecipare

PESCARA – Domenica 23 giugno 2019 si svolgerà a Pescara la gara di Rally Obedience valida per il Campionato Nazionale, il Campionato Junior Rally-O e per il Campionato Regionale Centro Sud. Giudice sarà Roberta Ciarelli. Andiamo a vedere alcuni dettagli come orari, ordine di partenza costi e modalità per partecipare.

Apertura segreteria: ore 8:30

Inizio gara: ore 9:00

Ordine di partenza: Categorie Junior e Senior, L1B, L1A, L2A, L2B, L2Bbis, L3A, L3B

COSTO DI ISCRIZIONE

15€ a cane

10€ per il secondo cane dello stesso conduttore

5€ per il terzo cane dello stesso conduttore

COME PARTECIPARE

Per partecipare alla gara è necessario essere tesserati FISC. Sarà possibile richiedere l’emissione della tessera contattando la segreteria di gara entro il termine delle iscrizioni. Iscrizioni da effettuarsi tramite il modulo gara, scaricabile al seguente link: https://www.sportcinofili.it/ (dipartimento Rally Obedience) ed inviarlo tramite email a: marta.petracca@live.it

Iscrizioni entro il 19 giugno 2019. La gara si svolgerà presso il Centro Cinofilo Ohana ASD – Via Punta Penna – Pescara. Per maggiori informazioni: Marta – 329 305 4393