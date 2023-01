“Mezzanotte”, in uscita l’acoustic version del brano dei Metanoia

Uscirà mercoledì 18 gennaio “Mezzanotte” (Acoustic Version) dei Metanoia, in radio e tutte le piattaforme digitali. Una nuova versione per il celebre brano della band abruzzese che, per la prima volta, si dedica ad un progetto acustico. Pianoforte, archi e voce, sono questi gli ingredienti di questa inedita veste di “Mezzanotte”, sempre prodotta da Alti Records, edizioni LaPop. La versione elettrica di “Mezzanotte” è diventata uno dei brani più ascoltati del gruppo, un vero e proprio must nei concerti.

“Questa canzone è nata in riva al mare, chitarra e voce, con un’amina ben precisa e volevamo riportarla alla sua natura. Abbiamo visto quanto i nostri amici amino questo pezzo, sia negli ascolti che nei live e la cosa ci ha sorpresi. Questa versione ci farà emozionare tutti un po’ di più. Ringraziamo Matteo Lisanti al pianoforte“. Le parole di Enrico Romagnoli, cantante della band.