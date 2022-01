Mettici il Cuore 4, si è concluso a Montesilvano il progetto natalizio

MONTESILVANO – Presso la Sala Consiliare del Comune di Montesilvano, si è tenuta l’ultima parte del progetto “Mettici il Cuore 4” con la distribuzione dei diplomi e dei manufatti realizzati in occasione del “Laboratorio dell’argilla” del 19 dicembre 2021” patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Montesilvano assessorato agli Eventi. Presenti Tecla Cecamore e Carla Trivellone maestri d’arte e l’insegnante Anna Lucia Strizzi,che hanno assistito e guidato i ragazzi nella realizzazione dei “lavori in argilla” , l’Assessore Debora Comardi e da Renato Petra, Bruna Brunetti e Silvio Ciarma dell’Associazione organizzatrice.

I ragazzi , Yusuf Habib , Rahman Tanvir , Fayaz Muhammad, Muhammadi Haseeb Hullah, Diockou Moustapha, Osman Mohammed Haroon, Howladar Minjal, Hotak Samandar, Ibrahim Sulaman, Haddad Yassine, Sultan Jaffar, Hawlader Sahabbuddin, accompagnati dai responsabili del Sai Montegrappa Assunta D’Ascanio e Sai Via Trieste Samantha Giannandrea, di età 15 ai 18 anni, tutti stranieri e ospitati dei centri SAI di Montesilvano nel poco tempo a disposizione hanno realizzato una serie di manufatti che dopo la cottura hanno oggi ricevuto in dono dall’organizzazione insieme all’attestato di partecipazione.

“Per l’assessore Debora Comardi questo evento natalizio seppur realizzato in un momento di difficoltà, ha accolto numerose richieste di partecipazioni di bambini e ragazzi che, in sicurezza, hanno realizzato dei simpatici lavori con vari strumenti tra cui l’argilla alcuni dei quali raffigurano personaggi ,cose o animali dei paesi di origine degli “ragazzi scultori”. Nel ringraziare questi giovani per gli splendidi lavori realizzati ha sottolineato l’importanza di vivere momenti di divertimento e condivisione in una cornice di serenità e rispetto reciproco”.

“In chiusura il Presidente di Amare Montesilvano ha ringraziato il Comune di Montesilvano per la sinergia organizzativa, l’Assessore Comardi e tutti i soci di Amare Montesilvano per la disponibilità alla realizzazione di tutto il progetto e alle attività commerciali che hanno dato la possibilità di realizzare l’evento . Comunicando altresì che sono in programma per l’anno 2022 alcuni progetti tra questi arte manipolatoria, di pittura e di falegnameria che si augura possano essere realizzati”.