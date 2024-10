Meteo Abruzzo weekend, previsioni dal 4 al 6 ottobre 2024

REGIONE – Che tempo farà dal 4 al 6 ottobre 2024? Ecco le previsioni meteo in Abruzzo degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it. Fino alla giornata di venerdì. tempo ins Da sabato si aprirà una due giorni all’insegna del bel tempo grazie ad una cospicua rimonta anticiclonica che garantirà qualche giorno di sole, seppur con temperature comunque basse specialmente al primo mattino. A seguire, non è ancora del tutto chiaro se avremo ancora a che fare con instabil

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 4 ottobre

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Mare molto mosso.

Sabato 5 ottobre

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Mare mosso.

6 ottobre

La pressione si rafforza determinando ampie schiarite in serata dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Mare mosso

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (4-5-6 ottobre)

PESCARA

VEN – min 18° max 23°

SAB – min 15° max 17°

DOM – min 14° max 20°

CHIETI

VEN – min 16° max 21°

SAB – min 11° max 17°

DOM – min 11° max 19°

TERAMO

VEN – min 12° max 15°

SAB- min 13° max 26°

DOM – min 10° max 19°

L’AQUILA

VEN – min 13° max 20°

SAB – min 11° max 15°

DOM – min 8° max 18\°

