Inizio settimana con tempo instabile anche se senza piogge. Minime e massime nelle quattro province dall’8 al 10 novembre 2021

REGIONE – Lunedì avvio di giornata con cieli nuvolosi, nel corso del giorno, peggiora a iniziare dal basso Abruzzo con fenomeni in estensione anche al resto della Regione. Anche martedì la giornata si avvia con molte nubi e piogge in attenuazione entro il pomeriggio. Mercoledì e giovedì saranno delle giornate nel complesso asciutte ma ancora con presenza di estesa copertura nuvolosa. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni dell‘8, 9 e 10 novembre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 8 novembre

Avvio di giornata uggiosa sulle regioni adriatico dove continua ad affluire aria molto umida dai quadranti orientali. Nel corso del pomeriggio piogge e rovesci raggiungono il basso Abruzzo, in evoluzione verso i settori centrali della regione. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali. Temperature in calo nei valori massimi. Venti deboli in prevalenza settentrionali. Mare poco mosso.

Martedì 9 novembre

La circolazione si mantiene depressionaria, sulle regioni adriatiche ci attende una giornata molto nuvolosa con associate delle piogge, nella prima parte del giorno e poi in serata. Temperature senza variazioni rilevanti, su valori autunnali. Venti fino a moderati tra NE e NO. Mari mossi.

Mercoledì 10 novembre

La circolazione depressionaria risulta più periferica ma è ancora in grado di condizionare il tempo sulle regioni adriatiche. Nel corso del giorno ovunque asciutto ma ancora nuvoloso. Maggiori aperture interessano l’Abruzzo occidentale. Temperature in netto rialzo nei valori massimi. Venti fino a moderati settentrionali. Mari mossi.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (8, 9 e 10 novembre)

PESCARA

LUN – min 13° max 15°

MAR – min 14° max 15°

MER – min 15° max 17°

CHIETI

LUN – min 12° max 14°

MAR – min 12° max 14°

MER – min 12° max 16°

TERAMO

LUN – min 11° max 13°

MAR – min 11° max 13°

MER – min 12° max 18°

L’AQUILA

LUN – min 8° max 17°

MAR – min 9° max 16°

MER – min 12° max 15°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.