PESCARA – Inizio della nuova settimana caratterizzato da tempo variabile sulle zone costiere e adiacenti, mentre continueranno a formarsi temporali a evoluzione diurna sui rilievi appenninici. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 26 agosto



Cielo poco nuvoloso sulle aree costiere mentre nelle ore pomeridiane si potranno formare temporali sparsi sui rilievi e isolati sulle aree pianeggianti e di bassa collina. Temperature in lieve calo nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi. Ventilazione debole a regime di brezza al suolo con temporanei rinforzi in prossimità delle celle temporalesche, sulle zone interne. Mari poco mossi.

Martedì 27 agosto



Giornata stabile e ben soleggiata salvo locali addensamenti cumuliformi sui crinali appenninici; caldo in ulteriore aumento. Venti da Ovest-Sudovest in quota, deboli e a regime di brezza lungo le coste e in pianura. Mare poco mosso.

Mercoledì 28 agosto



Brusco calo della pressione con conseguente peggioramento pomeridiano che potrà portare deboli piogge; ampie schiarite già in serata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; molto deboli in attenuazione e in rotazione a meridionali in quota. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare da poco mosso a mosso

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (26, 27 e 28 agosto)

Pescara

LUN – min 23° max 29°

MAR – min 23° max 29°

MER – min 23° max 29°

Chieti

LUN – min 18° max 30°

MAR – min 18° max 30°

MER – min 20° max 30°

Teramo

LUN – min 19° max 30°

MAR – min 19° max 30°

MER – min 19° max 30°

L’Aquila

LUN – min 16° max 28°

MAR – min 16° max 29°

MER – min 18° max 29°

