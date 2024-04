Fine settimana caratterizzato da tempo instabile fino a sabato. Minime e massime nelle quattro province dal 25 al 28 aprile 2024

REGIONE – Che tempo farà in Abruzzo nel Ponte dal 25 al 28 aprile 2024? Ecco le previsioni degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it per le quattro giornate. Si assisterà ad un parziale miglioramento rispetto ai primi giorni della settimana seppur in un contesto ancora instabile fino a sabato. In particolare nelle ore pomeridiane, ma con temperature in graduale aumento. Possibile una fase più stabile e calda da domenica.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Giovedì 25 aprile

L’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1550 metri. Mare poco mosso.

Venerdì 26 aprile

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Mare poco mosso.

Sabato 27 aprile

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2250 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Domenica 28 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (25-28 aprile)

PESCARA

GIO – min 7° max 15°

VEN – min 11° max 17°

SAB – min 11° max 18°

DOM – min 12° max 20°

CHIETI

GIO- min 1° max 16°

VEN – min 4° max 14°

SAB – min 4° max 20°

DOM – min 6° max 23°

TERAMO

GIO- min 4° max 14°

VEN – min 8° max 17°

SAB- min 7° max 18°

DOM – min 8° max 21°

L’AQUILA

GIO – min 5° max 13°

VEN – min 5° max 13°

SAB – min 4° max 18°

DOM – min 7° max 23°

