PESCARA – Brutte notizie ci giungono dagli esperti meteo. Dopo un fine settimana con tanto sole e temperature molto miti grazie a secche correnti di Libeccio che hanno accompagnato l’anticiclone, la circolazione tornerà ad essere depressionaria, con conseguente peggioramento e generale calo delle temperature. Tornerà a nevicare intorno ai 1000m di quota. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 18 marzo



Tempo ancora soleggiato. Venti deboli o moderati di garbino sulle interne, temporaneamente tra Est e Sudest lungo le coste al pomeriggio, in generale rotazione a Maestrale a fine giornata. Mari mossi.

Martedì 19 marzo



Correnti più fredde dai quadranti nord orientali interessano le regioni adriatiche. Sull’Abruzzo nuvolosità in graduale aumento con qualche debole fenomeni a fine giornata sui versanti orientali. Le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso a quota 1000 m. Temperature in netto cali nei valori massimi e in quota. Venti deboli o moderati tra Maestrale e Grecale con mari mossi.

Mercoledì 20 marzo



La fredda circolazione depressionaria abbraccia ancora la Regione determinando nevicate per gran parte della giornata, tuttavia di debole intensità. Temperature minime in calo; massime stabili. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 1400 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (18, 19, 20 marzo)

Pescara

LUN – min 10° max 14°

MAR – min 9° max 10°

MER – min 9° max 11°

Chieti

LUN- min 6° max 17°

MAR – min 7° max 9°

MER – min 6° max 8°

Teramo

LUN – min 7° max 15°

MAR – min 6° max 8°

MER – min 6° max 9°

L’Aquila

LUN – min 5° max 14°

MAR – min 4° max 11°

MER – min 3° max 9°

