Meteo Abruzzo: lunedì maltempo con nevicate, poi migliora

Lunedì condizioni di maltempo con nevicate anche a quote medie; migliora da martedì. Le minime e massime nelle quattro province

Un’intensa perturbazione atlantica attraversa l’Italia concentrandosi sulle regioni centrali. Condizioni di maltempo sul medio versante adriatico, che secondo gli esperti di www.3bmeteo.it, porteranno a nevicate. Temperature in ulteriore diminuzione, clima freddo tra martedì e mercoledì mattina. Ma vediamo nel dettaglio come sarà il tempo nei prossimi giorni in Regione.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 17 dicembre

Inizialmente sull’Abruzzo la neve cadrà a quote medie, seppur con limite in rapido calo dal pomeriggio fino in collina. Nel corso della serata l’allontanamento del fronte verso sudest favorirà un graduale miglioramento a partire da nord, con fenomeni in lenta cessazione. Temperature in aumento nei minimi, in calo nei massimi. Venti orientali in rinforzo e rotazione tra NO e NE, fino a tesi in serata. Mare molto mosso.

Martedì 18 dicembre

Condizioni più stabili e soleggiate sulle regioni del medio versante adriatico a seguito di un temporaneo aumento della pressione atmosferica. Residui addensamenti nella prima parte del giorno, ma senza fenomeni. Clima freddo: temperature su valori bassi nelle minime, specie sulle zone di fondovalle e nelle conche appenniniche. Venti tra NO e NE, moderati o tesi al largo del mare che sarà molto mosso o anche localmente agitato.

Mercoledì 19 dicembre

Tempo prevalentemente stabile. In tarda serata e nel corso della notte peggiora per l’arrivo di una nuova perturbazione nordatlantica. Temperature pressoché invariate. Venti variabili, in rinforzo da SE sul mare nella seconda parte del giorno, da SSO in quota. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (17, 18 e 19 dicembre)

Pescara LUN – min 7° max 9° MAR – min 7° max 10° MER – min 4° max 9°

Chieti LUN – min 5° max 6° MAR – min 2° max 5° MER – min -1° max 8°

Teramo LUN – min 3° max 4° MAR – min 2° max 7° MER – min -1° max 7°

L’Aquila VEN – min 2° max 5° SAB – min -3° max 1° DOM – min -5° max 5°



