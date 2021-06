Inizio settimana con tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Minime e massime nelle quattro province dal 14 al 16 giugno 2021

REGIONE – Nuova settimana caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone con componente subtropicale, intervallato da infiltrazioni più fresche dai Balcani. Dopo il caldo del fine settimana lunedì è atteso un calo delle temperature per venti freschi orientali in un contesto di bel tempo. Nei giorni a seguire le temperature riprenderanno a salire. Il tempo rimarrà stabile e in prevalenza soleggiato. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 14, 15 e 16 giugno 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 14 giugno

Anticiclone con tempo in prevalenza stabile e in prevalenza soleggiato; dal pomeriggio cumuli in sviluppo in Appennino con isolati brevi rovesci. Temperature in netto calo, specie lungo le coste adriatiche. Venti da Est talora sostenuti lungo le coste. Mare fino a mosso.

Martedì 15 giugno



Tempo stabile e ben soleggiato. Temperature in lieve rialzo. Venti orientali con rinforzi durante il pomeriggio sulle zone costiere. Mari fino a mossi.

Mercoledì 16 giugno

Prosegue la fase di stabilità e bel tempo, giornata stabile anche se non pienamente soleggiata per il passaggio di velature. Temperature in ulteriore lieve rialzo. Venti in prevalenza orientali con rinforzi durante il pomeriggio in prossimità delle coste. Mari da poco mossi a mossi.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (14, 15 e 16 giugno)

PESCARA

LUN – min 18° max 24°

MAR – min 16° max 24°

MER – min 15° max 27°

CHIETI

LUN – min 12° max 25°

MAR – min 11° max 25°

MER – min 8° max 28°

TERAMO

LUN – min 15° max 26°

MAR – min 11° max 26°

MER – min 10° max 28°

L’AQUILA

LUN – min 15° max 28°

MAR – min 11° max 27°

MER – min 10° max 29°

