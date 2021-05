I Metanoia fanno il pieno con “Cioccolata”: oltre 60mila ascolti su Spotify

TORTORETO – “Cioccolata” dei Metanoia arriva a 60 mila ascolti su Spotify e diventa così la canzone più ascoltata della band. Il gruppo teramano lo fa sapere attraverso un post sui suoi social, dove ringrazia anche il pubblico per l’affetto. “Cioccolata” racconta della storia d’amore al capolinea tra due persone, rapporto ormai logoro dall’abitudine della quotidianità.

Il pezzo è prodotto da Alti Records, scritto e arrangiato dalla band, con il testo di Enrico Romagnoli, voce e penna dei Metanoia. La band comunque non è ferma e in questi giorni ha fatto intendere che a giugno uscirà una nuova canzone, quindi da tenere d’occhio i social.

“Cioccolata nasce durante l’estate scorsa in cui io e Giuseppe, il chitarrista, eravamo abbastanza giù per questioni di cuore. Parlando, e grazie all’aiuto di qualche birra, abbiamo trovato il coraggio di espellere quel dolore che avevamo e così abbiamo scritto “Cioccolata”” avevano riferito in una nostra intervista.