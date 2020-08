Metamorfosi, Premio Letterario: come partecipare alla prima edizione

SULMONA – La Casa editrice Sulmonese Lupieditore ha bandito la prima Edizione, versione Estiva, del Premio Letterario Internazionale “Metamorfosi”per Poesia, Racconti e Romanzi rigorosamente inediti per questa prima edizione, riservandosi di allargare ad altre sezioni nella prossima edizione invernale. I premi saranno in denaro, in pubblicazioni e targhe per i primi cinque classificati di ogni sezione e saranno giudicati da una Giuria di Eccellenze nel campo della Letteratura che per garantire la regolarità del premio saranno resi noti alla chiusura del bando.

La premiazione avverrà nel mese di Settembre a Sulmona in una location da decidere, ma l’organizzazione si riserva, vista l’incertezza causate dal Covid-19, di svolgere la premiazione in modalità online in video conferenza.

COME PARTECIPARE

Il bando e il modulo di iscrizione lo trovate sul sito concorsiletterari.net, o sul sito di Jacopo Lupi Editore (https://bit.ly/3fOVBLT). La scadenza è fissata al 31 Agosto 2020.