Dipendenti Metamer volontari con la Caritas per la raccolta alimentare

SAN SALVO – Mettere al centro i bisogni reali delle persone e contrastare l’indifferenza verso chi è in difficoltà, nel periodo dell’anno in cui i ritmi rallentano e si dedica maggiormente il proprio tempo verso l’altro. È il senso che Metamer ha voluto dare al suo Natale, con gesti semplici ma concreti. Come l’iniziativa realizzata lo scorso sabato 10 dicembre, quando i dipendenti dell’azienda di San Salvo, radicata da oltre 40 anni sul territorio, si sono resi disponibili come volontari insieme alla Caritas per la raccolta alimentare, organizzata presso un Centro Commerciale locale.

L’impegno nel sociale messo in campo dalla Metamer va oltre: l’azienda ha ulteriormente deciso di sostituire sia i tradizionali regali natalizi rivolti a stakeholder e collaboratori dell’azienda, che il classico pranzo aziendale, con un pensiero dedicato agli altri. Il budget previsto per le strenne è stato infatti donato interamente alla stessa Caritas