Celano, il 23 marzo il XIV congresso della Uilm

Venerdì prossimo presso l’Hotel Le Gole i metalmeccanici si confronteranno sul valore del lavoro a L’Aquila e Teramo

CELANO (AQ) – Venerdì 23 marzo all’Hotel Le Gole a Celano, con inizio alle 9.30, si terrà il XIV congresso della Uilm L’Aquila Teramo, la federazione dei metalmeccanici della Uil. Un momento di confronto e dibattito sui temi del lavoro, dell’economia, dei problemi e delle potenzialità di due territori tanto ampi quanto importanti come L’Aquila e Teramo, al termine del quale saranno eletti gli organismi statutari.

I lavori saranno coordinati da Eugenio Franchi, presidente del Consiglio territoriale, e si apriranno con la relazione di Angelo Gallotti, segretario generale Uilm L’Aquila Teramo. A seguire, il saluto degli ospiti, il dibattito e le conclusioni, a cura di Michele Paliani, della Uilm nazionale.

È il segretario Gallotti a preannunciare i temi del congresso:

“Si tratta di un appuntamento per noi molto importante, che anticiperà l’attesa assise nazionale. Un utile e indispensabile confronto su tutto il territorio di L’Aquila e Teramo relativo allo stato di salute delle aziende metalmeccaniche. Nel dettaglio, affronteremo i temi come la sicurezza, formazione, Industria 4.0, il Work Life Balance, vale a dire il bilanciamento tra lavoro e vita privata, gli ammortizzatori sociali, il Jobs Acts e del rinnovo del contratto che c’è stato un anno fa. In tale contesto – conclude il segretario – Uilm sta facendo la sua parte, senza contrapposizioni ma confrontandoci con le imprese per risolvere i problemi in maniera costruttiva. Con convinzione possiamo dire che Uilm sta andando verso la direzione giusta”.