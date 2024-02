Appuntamento per lunedì 26 febbraio a L’Aquila nella sala Cgil in via G. Saragat, nel Nucleo industriale di Pile,. Ingresso libero

L’AQUILA – Dopo gli svariati appuntamenti sul territorio, la Federconsumatori Aps Abruzzo continua gli incontri per parlare al pubblico di tutti i temi ed i quesiti legati al passaggio al mercato libero dell’energia.

Un argomento di sicuro interesse specie per la popolazione anziana.

La data del passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero è stata quella del dieci gennaio scorso per le forniture di gas, per le forniture di energia elettrica, invece, si potrà aspettare fino al 10 luglio.

L’appuntamento è fissato per lunedì 26 febbraio a L’Aquila, alle ore 10:00 (ingresso libero), nella sala Cgil in via G. Saragat s.n.c. (Nucleo industriale di Pile, 108)

Un’occasione di discussione organizzata in collaborazione con la Cgil dell’Aquila lo Spi Cgil dell’Aquila e l’Auser Abruzzo dal titolo ”Quanto si spende per l’energia elettrice e per il gas?”.

Saranno presenti, tra gli altri, Mariagrazia Taverna Lega L’Aquila Spi Cgil; Carlo Salustro Presidente Auser Abruzzo; Umberto Trasatti, Segretario Generale Spi L’Aquila; Donatella Serra, Federconsumatori Aps Abruzzo; Francesco Trivelli Presidente Federconsumatori Abruzzo Aps.