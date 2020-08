Mercatino dei Bambini a Montesilvano: il bilancio dell’edizione 2020

MONTESILVANO – Si è appena concluso l’ultimo Mercatino dei Bambini organizzato dalla ns. Associazione per questa estate 2020. Il mercatino dei Bambini iniziato nel mese di luglio e proseguito per tutti i venerdì di agosto.Qualche data è saltata e poi recuperata per il maltempo.La manifestazione “BIMBI IN…BICI prevista per il 30 agosto sarà riproposta nei prossimi giorni.

Quest’anno è stato un anno molto particolare per riuscire ad organizzare i ns. eventi con il susseguirsi di novità e disposizioni legate al COVID ma il lavoro incessante dei ns. collaboratori coadiuvati da Alberto FALASCA, Anna DI GENNARO, Fabio SALONE dai Fratelli ALEXSANDRO e MOUSSA e la sinergia con l’Amministrazione Comunale, il Sindaco DE MATINIS e l’Assessore agli eventi Debora COMARDI con il suo staff, ha fatto sì che potessimo realizzare dei momenti di svago per i bambini e le famiglie in Corso Strasburgo a Montesilvano, naturalmente in sicurezza e in tranquillità. Da non dimenticare la preziosa collaborazione delle attività commerciali Conad Ardente, Mc Donald’s, Hellò Pizza,la gelateria bar ALIKE’, il Gran Hotel Adriatico, Baby Gang, pasticceria Dolci Attimi, Cilli Immobiliare, Bar pasticceria Roma,Assimoco Assicurazioni, la Remax con il consulente Agata di Virgilio e il ns. Giornalaio di fiducia Paolo de “Il Buon Mattino”.

“Quest’anno 7 sono gli eventi realizzati da questa Associazione, 6 mercatini e la Notte di San Lorenzo. Siamo riusciti in due mesi a coinvolgere circa 450 “piccoli commercianti” al “Mercatino dei Bambini” che hanno trovato i loro “banchetti” secondo le regole di distanziamento e tutti sanificati , così da poter esporre e vendere le loro mercanzie (giocattoli usati, bici, pupazzi, carte, giochi play station, magliette con i propri idoli ecc.) naturalmente tutti muniti di mascherina obbligatoria.

Altro evento che ha richiamato tantissimi bambini 85 e naturalmente nonni, nonne, mamma e papà è stata la Notte di San Lorenzo il 10 agosto prima sulla spiaggia e poi sul palco del pontile Maastricht con tantissime “lucine festanti”. Abbiamo ottenuto un risultato veramente inaspettato dopo le note vicende, possiamo valutare in circa 8000 le presenze all’interno dell’area di Corso Strasburgo e il Pontile Maastricht tra bambini, genitori e visitatori. Ci auguriamo che quanto prima tutto si possa mettere in positivo e che le famiglie possano trovare tanta serenità ha dichiarato il Presidente di Amare Montesilvano Renato Petra”. Si legge nella nota dell’Associazione.

Per la manifestazione Bimbi…in..Bici nei prossimi giorni sarà data comunicazione della data e l’orario di effettuazione.